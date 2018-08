Um homem natural da cidade de Picos foi morto em Boa Vista, capital de Roraima. O motorista, Luís Erivan da Silva Macedo, de 35 anos, acabou assassinado durante um assalto. O crime aconteceu no bairro Buritis, na madrugada do último sábado (11).

Segundo informação do amigo, Marcelo Palhares, “Luisinho”, como era mais conhecido, trabalhava na empresa “Baby Kit”, do empresário “Caxexa”, no estado de Roraima. Ele informou que o motorista foi vítima de uma emboscada. O crime teria sido cometido por venezuelanos.

“Ele estava em um bar e saiu acompanhado de uma mulher, também venezuelana. Aí quando ele saiu do bar mais quatro acompanharam e pegaram ele. Roubaram o celular e o tênis”, informou Marcelo Palhares.

De acordo com a polícia de Boa Vista, “Luisinho” apresentava marcas de espancamento e de um golpe de arma branca na região da cabeça. O corpo do picoense foi encontrado na Avenida Mário Homem de Melo. Câmeras de segurança flagraram o momento que “Luisinho” foi levado por uma mulher para o “cheiro do queijo”.

O corpo do motorista chegou a cidade de Picos na noite deste último domingo (13). O velório está acontecendo na casa dos pais de “Luisinho”, na Rua Santa Rita, bairro Canto da Várzea, próximo a Igreja de Nossa Senhora do Carmo.

Fonte: Portal O Povo

A notícia Picoense é morto a facadas em Roraima apareceu primeiro em PORTAL RIACHAONET – O Portal de notícias da macrorregião de Picos.





Fonte