Autor do gol que abriu o placar para o Flamengo no duelo contra a Chapecoense no Maracanã, o lateral Renê disse que conseguiu realizar o feito graças ao incentivos dos companheiros de clube, que por diversas vezes pediam para que ele tentasse arriscar oo tiro de fora da área. O próprio atleta admitiu que gosta de dar trabalho aos goleiros rivais e que integrantes da comissão técnica também lhe cobravam tal atitude.

“Eu gosto muito de chutar de fora da área. Hoje, após ouvir de alguns membros da comissão técnica e de colegas em conversas nos quartos da concentração, tive a oportunidade e acertei um belo chute que nos ajudou na partida”, lembrou.

Renê também comentou sobre a homenagem que prestou ao experiente zagueiro Juan, que sofreu uma lesão no tendão de aquiles e por isso foi lembrado pelo o autor do gol.

“É uma pena não estar com o Juan aqui conosco, por isso fiz questão de prestar essa homagem a ele. Mas tenho certeza que em breve ele poderá retornar para nos ajudar como sempre fez”, disse.

Fonte: Goal

A notícia Picoense Renê marca em vitória do Flamengo contra a Chapecoense apareceu primeiro em PORTAL RIACHAONET – O Portal de notícias da macrorregião de Picos.