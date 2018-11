PICOS: Armazém Paraíba lança promoção Black Week com descontos de até 60%

Os clientes que se dirigiram às lojas do Armazém Paraíba nesta segunda-feira (19) puderam comprar produtos com até 60% de desconto. O “descontaço” faz parte da promoção Black Week Paraíba, onde todos os setores das lojas estão com preços muito abaixo do mercado.

A Black Week Paraíba, que também significa semana negra, é inspirada nas promoções americanas Black Friday que fazem sucesso em todo o mundo. A boa notícia é que ao invés de um único dia de promoção, os consumidores contarão com uma semana especial de preços baixos.

Em Picos, todas as lojas do Armazém Paraíba estão com ofertas imperdíveis. A semana de promoções segue até o próximo sábado (24 de novembro).

O gerente da loja do Armazém Paraíba no Centro de Picos, F. Costa, destacou que a Black Week conta com as melhores marcas em promoção. Entre as ofertas imperdíveis estão televisores que antes custavam R$ 2.999,00 por apenas R$ 1.999,00.

“Começamos a semana com uma promoção diferenciada em toda a linha de televisores, estofados, moveis, eletrodomésticos e moda. Vale ressaltar que no setor de moda os descontos vão até 60%. Os clientes podem esperar produtos de qualidade com preços bem acessíveis, incluindo as grandes marcas, Toshiba, Panasonic, LG, refrigeradores Eletrolux, Brastemp, jeans da Sawari por apenas cinquenta reais. Isso não existe, é só no Armazém Paraíba”, afirmou o gerente.

O Dia “D” da Black Week Paraíba será na próxima sexta-feira (23), a Black Friday, onde os descontos serão ainda maiores em todas as lojas.

Fonte: Folha Atual

