Picos conquista cadeira na Câmara Federal

A candidata Doutora Marina (PTC), filha da ex-prefeita de Francisco Santos (PI), Carleusa Santos e do Ex-deputado Estadual e ex-prefeito de Santo Antônio de Lisboa (PI), Isaac Batista, foi eleita neste domingo (07/10) deputada federal. A região de Picos volta a contar com uma representação no Congresso Nacional, já que nas últimas legislaturas a representação foi apenas na qualidade de suplente.

Bancada

A primeira-dama do Estado, Rejane Dias (PT), foi a deputada federal mais votada nas eleições 2018. Além da petista, mais três mulheres foram eleitas para a bancada na Câmara Federal em Brasília.

As progressistas Iracema Portela, que vai para seu terceiro mandato e a vice-governadora Margarete Coelho. Na oposição, a médica Marina (PTC) foi a grande surpresa. Ela é esposa do candidato ao senador Marcos Vinicius do mesmo partido.

Entre os homens foram reeleitos o capitão Fábio Abreu(PR), Assis Carvalho (PT), Flávio Nogueira (PDT), Júlio César (PSD) e Átila Lira. A décima vaga é de Marcos Arurélio Sampaio, filho do presidente da Assembleia Legislativa, Themistocles Filho.

Veja lista:

Rejane Dias (PT)

Capitão Fábio Abreu (PR)

Assis Carvalho (PT)

Flávio Nogueira (PDT)

Júlio César (PSD)

Iracema Portella (PP)

Margarete Coelho (PP)

Marcos Aurélio Sampaio (MDB)

Dra. Marina (PTC)

Átila Lira (PSB)

Fonte: Cidade Verde

