A Polícia Militar de Picos registou, no último sábado (28), um arrombamento em uma residência no bairro Ipueiras. A PM informou que uma pessoa não identificada adentrou no imóvel e subtraiu objetos e dinheiro.

De acordo com informações da polícia, o criminoso levou um notebook, joias e uma quantia de R$ oito mil reais em espécie.

A polícia foi acionada, realizou diligências, mas até o momento não localizou o bandido.

A notícia Picos: Criminoso arromba residência no bairro Ipueiras e leva R$ 8 mil em dinheiro apareceu primeiro em PORTAL RIACHAONET – O Portal de notícias da macrorregião de Picos.





