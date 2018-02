Picos: Dupla é presa após roubar motocicleta no bairro Bomba

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Dois homens foram presos nessa quinta-feira (8) suspeitos de roubarem uma motocicleta no bairro Bomba, em Picos. A dupla abordou um rapaz, por volta de 1h20 da madrugada, e levou o veículo modelo GC Titan, 160 Cc e de cor vermelha.

A Polícia Militar foi acionada e iniciou as buscas para capturar os suspeitos. Por volta das 10h da manhã, ao realizar rondas no bairro São José, a guarnição reconheceu um dos acusados do roubo e capturou o mesmo.

Segundo o comandante do 4º BPM, tenente-coronel Edwaldo Viana, Justo Sinobilino de Oliveira Junior, de 27 anos, confirmou a participação no crime e informou aos policiais o nome do comparsa.

Viana informou ainda que horas depois, em rondas ostensivas no bairro Morada do Sol, os policiais localizaram o outro suspeito em posse da motocicleta roubada. “A partir daí foi feito o acompanhamento tático e só no bairro São José o mesmo abandonou a motocicleta e correu para um matagal, se escondendo em uma casa”, disse o comandante.

Com ajuda de populares, os policiais fizeram o cerco na residência e capturaram Francisco Reginaldo Alves da Silva, de 28 anos.







A dupla foi encaminhada à Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis. Durante as prisões, um facão foi apreendido.