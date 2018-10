Picos entra no radar dos grandes ‘atacarejos’ do Brasil

O comércio atacadista e varejista do município de Picos entrou definitivamente no radar de grandes grupos empresariais do Brasil que atuam no atacarejo, expressão criada pela fusão de atacado e varejo. Vitória Atacadista Alimentos, Assaí Atacadista, Atacadão (Grupo Carrefour) e Grupo Mateus, devem se instalar em Picos nos próximos dois anos. A expectativa é que cada unidade gere no mínimo 150 empregos diretos.

O Atacarejo Vitória Atacadista Alimentos, do Grupo Mateus Reis, com matriz na pequena cidade de Dormentes-PE, é hoje um dos maiores distribuidores de alimentos da região do sertão nordestino. O grupo que já atua na região somente como atacadista, irá ampliar a sua atuação para o atacado e varejo, com a construção em estágio bem avançado de uma nova unidade, localizada por trás do Hospital Regional Justino Luz.

Já as grandes redes Assaí Atacadista, pertencente ao GPA, e com matriz em São Paulo(SP), o Atacadão (do Grupo Carrefour) e que está presente em diversos países, além da rede maranhense Grupo Mateus, já anunciaram a disposição de investir na região. Emissários desses grupos empresariais já andaram sondando a disponibilidade e valores de terrenos estrategicamente localizados no município de Picos.

O maior atacadista de alimentos da região de Picos, o Grupo P. da Silva, antevendo a chegada de grandes concorrentes, também irá ampliar a sua atuação na cidade, com a construção de uma nova unidade, localizada ao lado da primeira ponte sobre o rio Guaribas, no bairro Boa Sorte.

Fonte: Carreira Vitoriosa

