Picos: Homem é esfaqueado em bar no bairro Ipueiras

A Polícia Militar de Picos registrou, na madrugada do último domingo (4), uma tentativa de homicídio. Um homem identificado como Luciano Barros da Silva foi atingido por três golpes de faca em um bar, no bairro Ipueiras. De acordo com a PM, funcionários do Serviço Móvel de Urgência (SAMU) entraram…