Picos: Homem é preso após assaltar mercadinho no bairro Paraibinha

A Polícia Militar prendeu nessa sexta-feira (1º) um homem identificado como Antônio Andriele da Silva, suspeito de assaltar um mercadinho no bairro Paraibinha, em Picos. A prisão ocorreu nas proximidades do povoado Samambaia.

Segundo o comandante do 4º BPM, tenente-coronel Edwaldo Viana, a guarnição da PM recebeu a informação do assalto e que o suspeito tinha se deslocado à Samambaia.

“Dirigimo-nos sentido ao povoado Samambaia, onde encontramos um homem em uma motocicleta com as características citadas em sentido oposto a VTR. Fizemos o retorno e o acompanhamento tático do mesmo. Nesse momento tivemos o apoio da FT2, que também já se dirigia no sentido Samambaia e conseguimos abordar o suspeito”, disse Viana.

Com Antônio, os policiais encontraram um revólver marca Taurus calibre 32 e cinco munições intactas.

O suspeito foi conduzido à Central de Flagrantes para os devidos procedimentos cabíveis. Na central, a vítima reconheceu o acusado do roubo.

