Picos: Homem é preso em posse de arma de fogo

Após roubar uma mulher no bairro Ipueiras, um homem identificado como Júlio César de Sousa Anchieta foi preso nessa quarta-feira (19) em posse de uma arma de fogo. Durante o roubo, Júlio estava em companhia de de outra mulher, identificada apenas como Jecyanny.

Segundo a Polícia Militar, o Copom recebeu a informação de um roubo no bairro Ipueiras e após realizar rondas no intuito de localizar o casal em uma motocicleta, de acordo com informações repassadas pela vítima, à guarnição da polícia chegou à Vila Barrão e lá encontrou os suspeitos do crime.

“Quando questionados do fato, da localização da moto e a arma, eles negaram tudo, mas autorizaram a entrada na residência, onde foi encontrada uma arma de fabricação caseira com uma munição intacta de calibre 38”, disse o comandante do 4º BPM, tenente-coronel Edwaldo Viana.

Viana informou ainda que o casal foi conduzido a Central de Flagrantes. “A vítima não compareceu, mas o Júlio César foi enquadrado no crime de posse ilegal de arma de fogo”, declarou.

