Após denúncia anônima, a Polícia Militar de Picos prendeu um homem identificado como Ademir Uchôa dos Santos, mais conhecido como “Geovane Cigano”, na noite dessa quinta-feira (24), por volta das 23h30. A prisão ocorreu em bar no bairro Bomba.

A polícia informou que foram apreendidos um revólver calibre 38 (seis tiros) marca Rossi, cinco munições intactas calibre 38, uma beretta calibre 6.35 (12 tiros), uma faca tipo peixeira e um veículo modelo Volkswagen Jetta, de cor preto e placa OEG 0175.

Ainda de acordo com a PM, após receber a denúncia uma guarnição foi até ao bar e fez uma busca no suspeito e no veículo. Os policiais encontram duas armas de fogo, uma faca e uma quantia de R$ 1.083 em dinheiro.

“Geovane Cigano” ainda tentou evadir-se do local, mas foi contido rapidamente pelos policiais.

Diante dos fatos, a FT2 com apoio da VTR Tango conduziram o suspeito para a Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis.

A notícia Picos: Homem é preso em posse de duas armas de fogo e uma faca apareceu primeiro em PORTAL RIACHAONET – O Portal de notícias da macrorregião de Picos.





Fonte