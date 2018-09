Picos: Jovem é encontrado morto próximo a ponte

O corpo do estudante de Direito, Norberto Gomes da Silva Bezerra, de 17 anos, foi encontrado por volta das 10 horas desta sexta-feira (07/09), na ponte do Riacho dos Macacos, na estrada de acesso a Aroeiras do Matadouro, em Picos. O universitário havia saído de casa na noite desta quinta-feira (06) em companhia de amigos.

Segundo o comerciante Salomão Santos, amigo da família, o último contato do jovem com os familiares teria acontecido por volta das 22 horas.

Preocupado, o pai de Norberto, o comerciante Ângelo de Maria Bezerra Neto, na manhã desta sexta-feira deu inicio as buscas pelo filho em vários locais da cidade, inclusive nos hospitais. Segundo Salomão Santos, Ângelo voltava de Aroeiras do Matadouro quando avistou de longe o corpo.

O estudante estava jogado fora da pista e apresentava hematomas. A equipe de perícia da Polícia Civil recolheu o corpo para ser periciado para identificar a causa da morte. As investigações estão a cargo da Delegada Laura Carneiro.

Norberto Gomes da Silva Bezerra será velado assim que for liberado pela Polícia na cidade de Monsenhor Hipólito (PI) onde será sepultado.

Fonte: Web Piauí

