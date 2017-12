PICOS | Menor é detido no Canto da Várzea com moto furtada

Uma abordagem policial de rotina resultou na recuperação de um veículo furtado na cidade de Picos. A motocicleta foi recuperada na Rua Santa Rita, no bairro Canto da Várzea, por trás da antiga sede do 4º BPM (Batalhão da Polícia Militar), por volta das 15h20min do último domingo (10).

Ao flagrarem um menor, que já tem diversas passagens pela polícia, em uma moto sem Placa os policiais deram ordem de parada. Ao realizarem uma vistoria no veículo os militares constataram que o chassi estava picotado e a carenagem havia recebido uma repintura de forma grosseira.

“Ao fazer a consulta através dos caracteres do motor da moto foi constatado no sistema o verdadeiro proprietário da moto. Se deslocamos até a casa dele e esse comprovou com documentos a propriedade do bem e informou que ela tinha sido roubada [furtada] no dia 08, as 09h00min [na Rua Francisco Pereira, no Centro]”, relatou o Chefe do COMPOM (Centro de Operações da Polícia Militar), do 4º BPM, Tenente, Joel Moura.

Diante do flagrante o veículo, o suspeito e a vítima foram encaminhados a Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis. Na delegacia o menor disse que havia comprado a moto (Yamaha Factor, de cor “preta”) de um desconhecido pelo valor de R$ 150 reais, na Rua Frei Ibiapina, que é mais conhecido como Rua Nova, no bairro São Vicente. A polícia civil vai investigar o caso.

