Neste sábado (27) o Picos Plaza Shopping recebe o primeiro Festival de Dança de Picos. O evento contará com oficinas de danças e apresentações. O festival é realizado pelo Grupo Cultural Adimó e tem início às 14h com as oficinas de dança e as apresentações iniciam às 19h.

Participarão do evento jurados e grupos de dança da região de Picos. Venha participar!

