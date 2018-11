Picos Plaza Shopping traz a Picos tributo à Legião Urbana na abertura da Black Friday 2018

Uma das maiores bandas de rock nacional, a Legião Urbana, será homenageada em um tributo realizado pelo Picos Plaza Shopping na próxima sexta-feira, dia 23 de novembro. A homenagem ficará por conta do cantor Aislan Leal, que realiza shows com um repertório dedicado à banda.

A abertura desta noite especial será feita pelo cantor picoense Natanael Santos, que cantará grandes sucessos nacionais e internacionais. O evento terá início às 19h no corredor principal do Picos Plaza Shopping.

O evento é completamente gratuito e marca o primeiro dia da campanha de Black Friday, onde as lojas estarão com descontos de até 70%. A Black Friday do Picos Plaza Shopping acontece de 23 a 25 de novembro e no dia 23 começa a partir das 9h da manhã.

