PICOS: Suposto caso de estupro contra criança de 8 anos é investigado pela Polícia

Na manhã desta terça-feira (05) o Conselho Tutelar de Picos foi acionado pela Polícia Militar para acompanhar o suposto caso de estupro contra uma criança de apenas 8 anos, do sexo masculino. O fato ocorreu na última sexta-feira (01) no bairro Morada do Sol, em Picos, e a denúncia foi formalizada através do Boletim de Ocorrência no último domingo (03).

Segundo informações do presidente do Conselho Tutelar de Picos, Raimundo Nonato, a criança na companhia dos pais prestou depoimento à autoridade policial e disse ter sido violentada sexualmente por outros três menores.

“A criança disse ter sido violentada outras vezes. O fato ocorria em uma casa abandonada do bairro e o menino era ameaçado pelos supostos violentadores para que não contasse para os pais. A vítima se mostra com medo, envergonhada”, disse o conselheiro.

Raimundo Nonato enfatizou ainda que o Exame de Conjunção Carnal foi feito na criança ainda no domingo (03). O exame apontará se o menino foi realmente estuprado para que as medidas legais sejam tomadas.

A Polícia Civil já investiga o caso e a suspeita é que três menores já identificados sejam os violentadores sexuais da criança.