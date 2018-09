As ocorrências de furtos e roubos de motocicletas vêm ocorrendo com frequência em Picos, deixando a população assustada. Na última sexta-feira (21) três motos foram furtadas na cidade.

Segundo informações da Polícia Militar, os veículos foram levados do estacionamento do Hospital Regional Justino Luz, da Rua Coelho Rodrigues e do Conjunto Habitacional Lousinho Monteiro.

O primeiro furto ocorreu por volta das 8h30 da manhã. Segundo a PM, o proprietário da motocicleta modelo Dafra/Espeed 150, de cor amarela e placa NIB-9418, deixou o veículo estacionado em frente ao Hospital Regional Justino e quando retornou não o encontrou mais.

Horas depois, por volta das 13h25, foi registrado outro furto de motocicleta. Dessa vez, o veículo modelo Yamaha YBR Factor 125 K1, de cor vermelha e placa PIA – 3926, estava estacionado na Rua Coelho Rodrigues quando foi levado.

O último furto foi registrado na madrugada de sexta para sábado, por volta de 00h20. Segundo a PM, uma motocicleta Honda CG 150 FAN, de cor preta e placa PID – 5998, foi furtada de frente a uma residência no Conjunto Habitacional Lousinho Monteiro.

Até o momento, a Polícia Militar ainda não localizou nenhum dos veículos furtados.

Roubo

No sábado (22), por volta das 7h da manhã, a Polícia Militar registrou um roubo de motocicleta no povoado Cristovinho, zona rural do município.

A vítima informou a PM que foi abordada por dois homens, que barraram a sua passagem e tomaram-lhe a sua motocicleta Pop 100, de cor vermelha e placa PIC- 3754. A dupla transitava em uma motocicleta YBR de cor preta, que foi abandonada horas depois pelos bandidos.

A polícia realizou diligências, mas ainda não localizou o veículo roubado.

A notícia Picos: Três motocicletas são furtadas em menos de 24 horas apareceu primeiro em PORTAL RIACHAONET – O Portal de notícias da macrorregião de Picos.





Fonte