Pio IX: Familiares fazem campanha para jovem que sofre com tumor na cabeça

Os familiares e amigos do adolescente, Antônio Eismar da Costa, de 16 anos, estão realizando uma campanha com o objetivo de angariar recursos para custear o seu tratamento de saúde, depois que o jovem foi diagnosticado com um tumor na cabeça e necessita de cirurgia, ao qual, está marcada para ser realizada, no dia 29 deste mês, em Teresina.

Em entrevista ao portal local Cidadesnanet, o pai do adolescente, afirmou que o filho foi diagnosticado, há seis meses, com um tumor na cabeça e desde então a família vem arcando com despesas financeiras para a realização de diversos exames e para a compra de medicamentos.

“Fizemos diversos exames em Picos e fomos encaminhados para Teresina. Cada exame custou na base de R$ 1.600, fora os medicamentos” afirmou o pai de Antonio Eismar.

De acordo com o pai do jovem, no último dia 15 de setembro, através dos resultados de todos os exames, foi constatado que a medicação não surtiu efeito suficiente para combater a doença e será necessário passar por procedimento cirúrgico. Os custos da cirurgia chegam ao valor de R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais).

“O medicamento não foi capaz de eliminar o tumor e agora já está bem maior do que no início. A doença já está também afetando a visão do olho direito, ele está com visão dupla semelhante como se fosse a visão de uma pessoa vesga”, disse o pai.

A renda única da família depende do pai do jovem que trabalha como vigilante do Instituto Federal do Piauí, na cidade de Pio IX.

As pessoas que tem interesse e disponibilidade em ajudar a família podem realizar depósito bancário e também entrar em contato através dos telefones: (89) 99983-3860-falar com Antônio Deismar (pai) / 99920-0307/ 98109-3298 falar com Lucilândia Maria da Silva (mãe).

Dados bancários:

Banco do Brasil

Agência: 3910-1

Conta Poupança: 13719-7

Favorecido: Lucilândia Maria da Silva

Caixa Econômica Federal

Agência: 3839

Conta Corrente: 00025460-4

Favorecido: Antônio Deismar da Costa

Fonte: Meio Norte