Pio IX: Grupo da prefeita promove grande evento político e reforça apoio a Henrique Pires e Átila Lira

Em Pio IX, o grupo governista, liderado pela prefeita Regina Coeli, do PSB, realizou na manhã do ultimo sábado, 22, um grande evento político partidário e recepcionou na ocasião, o candidato a deputado estadual, Henrique Pires e o candidato a deputado federal Atila Lira.

O concorrido evento aconteceu no Clube do professores, e contou com a presença de centenas de correligionários e simpatizantes políticos.

Durante o evento de manifestação e apoio as candidaturas de Henrique Pires e Atila Lira, aconteceram os pronunciamentos de diversas autoridades.

O ato foi marcado também, por depoimentos de pessoas das mais diversas localidades e ruas da cidade que relataram as ações, obras e feitos dos dois candidatos no município de Pio IX.

O senhor Manoel Mariano, da Comunidade Posto Fiscal, na BR 020, falou da construção de uma quadra poliesportiva, trazida pela prefeita e pelo Atila.

“A prefeita Regina juntamente com o deputado Átila Lira, e toda a equipe conseguiram realizar um sonho muito desejado pelos os alunos que fazem parte da Escola José Antão de Alencar Neto, que era uma quadra Poliesportiva aonde os alunos sempre cobravam ali um espaço que pudessem fazer as suas atividades físicas, as suas atividades esportivas e não tinham espaço. Eu presencie muitas das vezes, os alunos saiam da sala de aula e da escola e iam fazer as suas atividades esportivas no terreiro da escola aonde voltavam para salas de aula cheio de poeira, roupas, calçados, enfim, dando trabalhos para os pais para lavarem as fardas duas três vezes por semana. E hoje , graças a esse povo nós estamos ali com uma Quadra Poliesportiva de alto padrão aonde está de portas abertas das segundas as sextas feiras para alunos desde o menor ao maior.Além das praticas esportivas o espaço também está sendo realizado para outros eventos. Então, nós de Cova Donga estamos de parabéns e queremos agradecer a prefeita Regina, ao deputado Átila Lira e todos aqueles que fizeram parte daquela grande construção e que realizou o sonho há mais de dois anos”

A professora Elibete, deu seu depoimento e falou sobre a chegada da UAB no município. “Sou universitária hoje graças a UAB Universidade Aberta aqui de Pio IX que foi criada em 2005 pelo representante na época, Átila Lira. Quero agradecer por que é uma oportunidade pra nós que moramos distante e que não tivemos a oportunidade de estudar na idade certa. Ao longo desses 10 anos já foram muitas turmas formadas. Estou no quarto período de pedagogia. Eu quero agradecer e quero dizer que tragam mais projetos. Então vamos lá com Átila Lira e Henrique Pires e estamos aqui. Muito obrigado”, disse.

O morador da Rua João Jovino de Carvalho, localizada na sede do município, veio agradecer ao candidato Henrique Pires.

“Eu vim agradecer ao nosso futuro deputado Henrique Pires e também ao vereador Júnior através da prefeita Regina que conseguiram obras de calçamentos na Rua João Jovino de Carvalho, no qual, no período chuvoso a gente não conseguia se quer passar de bicicleta e na seca convivia com a poeira. Hoje, através dessas autoridades a gente consegue transitar e viver uma vida melhor”.

Outro depoimento foi o da Sandra do Sobrado. “Eu moro ali na localidade Sobrado. Eu acredito que muitas pessoas conhecem. É uma localidade que sofria por falta d’água, mas há dois anos a comunidade foi contemplada com umas cisternas que foram trazidas para a gente através da nossa prefeita Regina e do futuro deputado estadual Henrique Pires. Desde já em nome dessa localidade, eu quero agradecer a eles todos, por conta que essas cisternas chegaram às nossas vidas para amenizar o nosso sofrimento, onde a gente até tinha abastecimento de água por conta da Defesa Civil, mas a gente não tinha cisternas para ser colocadas e nesses dois anos não temos mais essa preocupação. Como nós somos uma localidade unida e essa mais de 30 cisternas vem nos aconchegando e, quando a gente consegue a água a gente sabe onde colocar. Isso Graças a nossa prefeita e o nosso futuro deputado. Muito obrigado”.

_Autoridades:

Durante o ato, lideranças políticas manifestaram apoio às candidaturas de Henrique Pires e Atila Lira. O ex –prefeito, Dr. Mesquita foi calorosamente aplaudido quando do anuncio do seu nome para pronunciar–se.

“O nosso grupo tem uma característica que é trabalhar pelo coletivo. E hoje declaramos apoio aos deputados Henrique Pires e Atila. Aos senadores Wilson Martins e Ciro Nogueira. Nós temos aqui em Pio IX, um acordo político com o PT. Então por isso vamos votar em Wellington Dias. Uns gostam, outros não, mas eu recomendo que o nosso grupo se mantenha unido. Somos todos uma família só, um partido só e o nosso objetivo é a próxima eleição para prefeito. Então não podemos dormir, porque aqueles bichos lá, não nos deixam em paz. Se a gente se mantiver unido, a gente vai vencer, se Deus quiser. A lapada vai ser maior. Agradeço a todos, peço a cada um de vocês que se multipliquem e que peça mais votos pra gente dar uma lapada logo nessa pra eles se aquietar.

Dr. Mesquita se referiu a Henrique Pires como um monstro pra trabalhar e a Atila como um gigante. “Vamos ter a ajuda do futuro senador Wilson Martins e vamos ter a ajuda do Ciro Nogueira, que é um grande senador pelo Piauí que vão nos ajudar juntamente com o Átila, pra gente fazer aquela barragem do Massau pra resolver o problema de seca daquela região inteira, pra gente fazer a adutora pra todo mundo”.

O Vereador Chico Luís agradeceu a equipe a todos os presentes. “Essa não é uma luta minha, não é uma luta da Regina. É uma luta de todos nós pio-nonenses. É uma forma de nós agradecermos por o que já foi feito por nós, pelo Átila e pelo Henrique Pires. O Henrique antes de ser eleito, já tinha um serviço prestado de que todos aqueles do outro lado que foram eleitos a vida todinha aqui em Pio IX. O Átila dispensa apresentação, sempre foi um amigo de Pio IX, sempre foi uma pessoa boa pra Pio IX. Sempre foi um deputado que mereceu o nosso respeito e nosso voto. No dia 7 de outubro vamos confirmar o nosso agradecimento. Vamos votar em nosso candidato. Pode escolher nossa chapa que qualquer um de nossos candidatos bate todos os deles juntos. Com estes representantes nossa voz vai ser ouvida, nossos protestos vão ser ouvidos. Nosso queremismo, nosso amor por Pio IX, vamos depositar na urna dia sete. Votem em nossos candidatos. Com certeza farão a melhor escolha. Muito Obrigado”.

O vereador Jonjon disse por que votar no time da prefeita. “Voto no deputado Átila Lira porque tem serviços prestados desde os anos 90 em Pio IX. Seja na área da educação, expandindo o ensino médio, pra zona rural, seja trazendo quadra Poliesportiva lá pro Posto Fiscal, seja trazendo por último e com grande apoio da prefeita Regina, o IFPI que é uma obra que fica para toda uma geração. Voto no Henrique Pires porque antes de ser deputado, já trouxe várias obras, obras que nenhum dos de lá, nenhum trouxeram. Obras de abastecimento de água na Baixa do Poço, região de Aparecida, cisternas, calçadão. Região de Lagoa Nova com abastecimento de água. Então é o reconhecimento que deveremos ter. o senador Wilson Martins, dispensa comentários. Hoje Pio IX se salva. Hoje nós temos água apor conta de Wilson Martins que trouxe a adutora e trouxe estrada para Pio IX. Então Wilson Martins merece ser eleito Senador. Ciro Nogueira, por conta de todo seu trabalho nos últimos dois anos junto à prefeita Regina. Não somos do mesmo partido, mas Ciro compartilha com o município com as dificuldades. Ajuda a prefeita, trouxe calçamento, trouxe carros para a saúde, a ambulância que estará chegando, já está comprada. Então, meus amigos peço o seu voto”.

O vereador Junior Pinheiro disse votar no Henrique Pires e Atila Lira. “Temos vários motivos pra votar no deputado Átila Lira. Nele eu confio porque ele sempre está perto de nós, sempre está junto da prefeita Regina, aceitando as nossas solicitações e é um homem da educação, é um homem que vai ajudar cada vez mais e a única coisa que nós queremos, deputado Átila, é que o senhor não abandone nossa cidade e não nos deixe na mão porque nós precisamos de pessoas comprometidas com a nossa terra. O nosso amigo Henrique Pires, dispensa comentário porque nos dois últimos anos com a nossa prefeita Regina, tem entrado muitas obras, principalmente voltadas pra água, cisternas e aí, nós precisamos ajudar quem está próximo da gente, quem sempre atende os nossos pedidos. É por isso que nós vamos apoiar e é por isso que nós vamos procurar sempre a ajudar a quem ajuda a gente. O nosso amigo Ciro Nogueira trouxe ambulância, a ambulância já chegou. Trouxe calçamento com também já foi falado. Vai ser feito bastante e muito mais. Vai ser feito dessa rua até o Cruzeiro. Wilson Martins, esse todo mundo já sabe, todo mundo já conhece. Vai estar sempre do nosso lado. Estamos aqui representando e pedindo volto pra ele. Então meus amigos, nossos candidatos vão ser os mais bem votados. Dia 7 de outubro vamos votar em nossos candidatos” reforçou.

_Candidatos a deputados:

Atila Lira, busca o seu 7º mandato rumo a câmara federal e promete usar toda essa experiência para continuar a ajudar Pio IX.

“Primeiro me agrada muito voltar a Pio IX que é um lugar onde eu trabalho há mais de 30 anos. Fico feliz encontrar os resultados do nosso trabalho na área de educação na área de saúde e no melhoramento da cidade. Aqui fiz boas amizades com a família da Regina, com a família da Mesquita, com a família do Júnior e com essa nova geração, com os descendentes do Júnior e os novos vereadores, o Chico Luiz o Jonjon, o Junior, e Luiz Pereira que estão nessa caminhada. Nós estamos juntos para eleger os nossos candidatos, eleger o Henrique Pires e, o meu nome que eu apresento novamente. Eu acho que tem um legado de muito trabalho junto com Wilson Martins que era o deputado estadual, e foi o melhor governador do estado. Por essa região aqui se a gente lembrar só na área de educação você vai encontrar muita coisa interessante. A Universidade Aberta foi criada por mim, a Universidade Estadual criei para todo o Piauí. Eu ajudei o Wilson Martins a fazer o acesso da estrada BR-020. Eu trabalhei para construir a escola mais bonita e mais necessária, o Instituto Federal do Piauí. Fiz duas vezes aquele prédio, inúmeras reformas, quadras de esporte. Então todo lugar que você andar aqui você vai encontrar uma obra que eu sou responsável e também lembrar do açude Piaus, o nome de Dona Zeneide, que o projeto foi de minha autoria. Ampliamos aqui o luz para todos, levamos calçamento, estradas, abastecimento de água, equipamentos das unidades de saúde que eu fiz agora junto com a Regina. Então eu tenho uma ampla folha de serviço prestado aqui no município e como prometido em fazer muito mais”

Quando indagado porque votar em Atila para deputado federal, ele foi enfático. “Pelo trabalho e pela história eu acho que valorizo o seu voto. Eu sou um homem de bem e não tem um problema na vida que possa desabona a minha postura.

O candidato a deputado Henrique Pires concedeu também entrevista ao Portal Cidades Na Net e destacou seu trabalho. “Eu sempre elogio a organização da equipe da Regina, Mesquita e todos que fazem o grupo dela. Eu parabenizo a todos, não só a aqueles que me acompanham para deputado estadual, mas toda a equipe. É uma equipe que pensa Pio IX diferente e que fez realizações nunca vista aqui.

Henrique disse que ficou emocionado com a sua receptiva. “Muita bondade e muito carinho do pessoal de Pio IX por tudo que a gente tem feito e pela presença constante que tenho aqui. Moro em Teresina, mas todas as vezes que me chamam, seja pra o Folguedo, seja pra uma procissão, seja para um aniversário eu estou sempre presente”

O deputado salientou porque o eleitor de Pio IX deve votar nele. “Aqui de Pio IX pelo trabalho e compromisso que eu tenho com a cidade. Não sou de sorriso fácil, sou sincero, eu sei dizer não. Tenho sinceridade grande. O que eu posso resolver pela cidade eu tenho feito, e, que muitos, os que foram botados aqui, não fizeram. Agradeço sempre a Deus e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro pelas oportunidades que tenho pra está ajudando o povo do Piauí e em especial o povo de Pio IX. O Henrique é candidato ficha limpa, candidato pela primeira vez. Tem muitos serviços prestados em Pio IX, é engenheiro civil, é advogado e está preparado para ser um bom deputado estadual”, finalizou.

_Prefeita:

Regina fez um longo pronunciamento. “O nosso grupo tem critérios quando escolhe deputados, quando escolhe representantes, queremos é o seu trabalho. Nós não votamos em preguiçosos. Nós vamos votar em Henrique Pires porque antes de ser eleito já trouxe cinco adutoras pra as localidades onde a água é de difícil acesso. Trouxe quase 500 cisternas para esse município. Trouxe calçamentos. Falei em adutoras que ele trouxe, mas eu fui chamada há 15 dias na Funasa para dizer que nós temos dois milhões e novecentos mil empenhados, garantido. Mais adutoras na zona rural, nós vamos universalizar as cisternas nesse município. Eu tenho andado eu tenho escutado as pessoas, mas tem uma coisa que me deixa muito feliz nessa campanha. É a alegria, é a receptividade das pessoas.

Já o deputado Átila Lira tem feito muito por Pio IX. A construção desse clube que ele trouxe através da amizade sincera com Junior; manda custeio para saúde. Átila nos deu o calçamento também, as três UBS da zona rural, Baliza, 0 20 e Serra do Boi. É isso que a gente quer dos nossos candidatos muito trabalho. Ele recuperou e federalizou o IFPI. É um amigo de Pio IX, sempre foi nosso amigo e sempre trazendo as coisas para cá. Quero falar aqui que o Senador Ciro Nogueira nos deu essa semana uma ambulância e já fizeram licitação de duas Vans pra saúde que deve estar chegando em breve. Coloca custeio pra saúde, temos recursos empenhados, pro calçamento. Então esses políticos merecem nosso respeito”.

Regina falou dos motivos que levaram o seu grupo votarem no governador Welligton Dias. “Vamos votar em Wellington Dias como disse o Mesquita por uma questão local. Estamos aliados com o PT local. Isso nos fortalece. O nosso grupo está unido. É essa união que temos que manter nessa eleição. Nós somos o grupo mais forte de Pio IX. O grupo fortalecido, o município fica fortalecido. Conto com todos vocês”, pontuou.

Também participaram do evento, os secretários municipais de Finanças, Cândida Viana, de Educação, Martha Rachel, de Desenvolvimento Rural, Clairton Alencar, de Obras e Urbanismo, Gilson Alencar, o presidente do Diretório do PSB, Expedito Feitosa, além de lideranças políticas de municípios, como Sussuapara, Oeiras e São João da Varjota.

CidadesnaNet