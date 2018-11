Pio IX: Idoso é encontrado morto na PI 142

Um homem de 69 anos foi encontrado morto na manhã desta segunda- feira (05) na rodovia PI 142, no município de Pio IX. A suspeita é que ele tenha caído da própria moto, segundo informações repassadas ao Cidades Na Net, pelo Hospital Dona Lourdes Mota.

A vitima teria sido em encontrada por uma testemunha que passava pelo local, e avisou a Polícia. A PM isolou o local e acionou o Hospital Dona Lourdes Mota, que removeu o corpo da rodovia e levou para o necrotério do referido hospital.

O homem foi identificado como Sebastião Antonio da Costa – conhecido por todos como Basto Zebra.

Ainda de acordo com o Hospital Dona Loudes Mota, Sebasto teria saído da sede do município de Pio IX, onde ele residia, na manhã do último domingo, 04, com destino a uma vaquejada no interior do município e nas proximidades da curva do Gato, teria caído e veio a óbito.

O Hospital disse que não teve como precisar à hora exata do ocorrido. Disse ainda que o corpo já estava em estado de decomposição.

O corpo de Sebastião está sendo velado neste momento pelos seus familiares e amigos, na Rua Sebastião Arrais, próximo ao cemitério de Pio IX.