PIO IX recebe Projeto Piauí Conectado; aquisição foi viabilizada pelos líderes do PT local

A cidade de Pio IX, através do Presidente da Câmara Municipal, vereador Zé Miguel, juntamente com o Presidente do Partido dos Trabalhadores, Guto Costa, o ex-vereador Manoel Augusto e demais lideranças políticas que compõem a direção do PT, foi contemplada com o Projeto Piauí Conectado.

A solicitação foi feita pelo parlamentares e lideranças políticas do município e enviada para o Governo Wellington Dias, Deputado Assis Carvalho, Senadora Regina Sousa, Deputado Estadual, Cícero Magalhães e o diretor técnico da Agencia de Tecnologia da Informação do Estado do Piauí, Davi Avelino, objetivando angariar melhorias como conexão de internet por meio de satélite visando incluir as comunidades ao acesso da tecnologia digital.

O Projeto Piauí Conectado tem como objetivo promover melhorias de infraestrutura, construção, operação e manutenção de conexão e transporte de dados, imagens e som. A cidade Pio IX desde já está entre os municípios piauienses contemplados com o projeto.

Entre as comunidades contempladas com projeto de conexão de internet via rede de fibra óptica pertencentes a Pio IX, está o povoado Pau Ferro, a localidade Recreio, localidade Serra da Baraúna e Assentamento Nova Esperança.

De acordo com presidente do Partido dos Trabalhadores no município, Guto Costa, o pedido foi encaminhado há alguns meses atrás para que Pio IX fosse contemplado com o projeto Piauí Conectado.

“Estamos felizes em poder receber esse projeto. Iniciamos a instalação no Pau Ferro e Recreio, nos colégios de Serra da Baraúna, Assentamento Nova Esperança, Sobrado e na Universidade Aberta” frisou Guto Costa.

O presidente da Câmara, Zé Miguel, manifestou seu sentimento. “Somos muito gratos ao Governador Wellington Dias, ao Avelino da ATI, a Senadora Regina Sousa, aos deputados, Assis Carvalho e o Magalhães por proporcionar a Pio IX maior inclusão social e inclusão digital. Essa é uma conquista que descreve a competência do Governo do Estado para com os cidadãos piauienses e principalmente para o povo pio-nonense” destacou.

Por Willians Sousa/Cidades Na Net

