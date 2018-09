Pio IX registrou cinco assassinatos nos últimos três meses, aponta balanço policial

Um balanço da Polícia Civil, aponta que em três meses, cinco pessoas foram assassinadas em Pio IX. As vítimas têm idades entre 23 e 45 anos, todos do sexo masculino e mortos a bala. Os números de 2018 já superam o ano de 2017 onde foram registradas 4 mortes por homicídio.

A motivação dos crimes ainda é desconhecida e investigada. Os dados também mostram que após a chegada da Polícia Civil no município, cerca de 40 pessoas já foram detidas e presas por crimes. Mesmo com uma estrutura precária de trabalho.

Relembre abaixo os últimos casos:

No dia primeiro de junho, um estudante de Enfermagem, Marcondes Maik de Sousa foi encontrado em uma estrada vicinal do município de Pio IX. O jovem morreu com 23 anos e segundo a polícia foi morto a tiros.

Um caso que inicialmente foi divulgado como acidente de trânsito. Teve uma reviravolta e a polícia confirmou que o motorista, José Basílio que dirigia um Jeep Renegade foi atingido com dois tiros antes de colidir com árvores.

O jovem Raimundo Clevan da Silva, 25 anos, foi encontrado morto por um disparo de arma calibre 12, em uma rede na casa de um tio na localidade Paulo Freire 2 (Serra do São Luis), zona rural de Pio IX.

Um homem identificado como José Lio de Sousa, de 28 anos foi morto a tiros e teve a mãe baleada. Ele foi alvejado na frente de sua residência por um homem que passava de moto. José Lio é ex-presidiário e havia deixado a penitenciária recentemente. Na perna, ele usava tornozeleira eletrônica.

O caso mais recente aconteceu na noite desta Terça-Feira 04/09, José Ivanildo Nobre Rodrigues, conhecido por todos em Pio IX por “Barrão” , que segundo a polícia, a vítima estava deitada em uma rede na sala de sua casa quando dois homens se aproximaram e dispararam vários tiros.

Greves

A Polícia Civil do Estado, deflagrou no início do ano, greve , cobrando a estruturação das equipes do interior. Boa parte das investigações não chegam ao final por falta de recursos.

Cobrança

A população cobra do estado nas redes sociais a contratação de mais policiais para o trabalho ostensivo no município de Pio IX.

Território

Pio IX conta hoje com uma extensão territorial de 1.949 km².

Sendo região limítrofe ao Norte; com Pimenteiras / Estado do Ceará.

Ao Sul; Fronteiras / Alagoinha do Piauí / Alegrete do Piauí / Estado do Piauí.

Ao Leste; Estado do Ceará.

Ao Oeste; Francisco Santos / Monsenhor Hipólito / Santo Antônio de Lisboa / Alagoinha do Piauí.

Parceria do Município

Segundo a Prefeitura de Pio IX, existe uma parceria com a Polícia Militar, onde cerca de R$12.00,00 são destinados a gratificações e compra de folga de policiais no intuito de manter um número considerável de homens presente nas ruas.

Outra ação do Poder executivo local, é a implantação de câmeras de segurança em pontos estratégicos. O apoio a Força Tática, e manutenção constante de viaturas.