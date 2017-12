PM apreende armas e desarticula quadrilha em São Francisco de Assis

Uma quadrilha acusada de praticar vários furtos e roubos no interior do Piauí foi desarticulada neste sábado (17) pela Polícia Militar na cidade de São Francisco de Assis, a 448 quilômetros de Teresina. Ao todo, quatro pessoas foram presas e diversas armas e munições apreendidas numa ação do 20º BPM. As prisões ocorreram na localidade…