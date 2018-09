PM apreende motos roubadas e descobre esquema de venda ilegal no Piauí

Policiais do Grupamento da Polícia Militar da cidade de Boa Hora fizeram a apreensão de duas motos roubadas, que fazem parte de um esquema de comercialização ilegal de veículos roubados na região de Campo Maior. Os condutores e os veículos foram conduzidos à delegacia para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

As motos foram apreendidas quando os policiais faziam patrulhamento no bairro Planalto São Raimundo, nas proximidades de um espaço de eventos. Ao realizarem abordagens a alguns motociclistas, os militares localizaram duas motocicletas com registro de roubo. Participaram da apreensão das duas motos os cabos F. Sousa e Wellington e os soldados Vanildo e Klixmin.

O major Etevaldo Silva, comandante do 15º BPM, informou que essas motos fazem parte de um esquema que já foi descoberto pela polícia de venda ilegal de veículos na região de Campo Maior. “Existe um intermediário na região que é o receptador de motos roubadas em Teresina e outras cidades. Alguém quer comprar uma moto modelo “X”, encomenda e esse intermediário e ele traz a moto roubada”, detalha o major.

O comandante disse que agora é preciso efetuar a prisão dos que comercializam, ou seja, dos que vendem as motos já sabendo que são roubadas. O comando do 15° BPM, em Campo Maior, disse que já determinou que fossem intensificadas abordagens a motocicletas na região de Boa Hora, Boqueirão e Nossa Senhora de Nazaré por conta do alto índice de motos roubadas que circulam na região.

De acordo com o Major Etevaldo, a orientação para as pessoas que desejam comprar uma moto é que façam primeiro uma consulta nos órgãos de trânsito para evitar que adquiram veículos roubados e tenham que responder por isso.

Fonte: Portal de Campo Maior

