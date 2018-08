PM de Inhuma prende suspeito de tráfico durante festa na cidade

Uma equipe da Força Tática do município de Valença do Piauí, prendeu nesse domingo (12) um jovem suspeito de tráfico de drogas na cidade de Inhuma.

Segundo informações da Polícia Militar do Piauí, Felipe Alves Bezerra do Nascimento foi preso em uma festa ocorrida na Vila Salú, popularmente conhecida como “Morro”, próximo a sua residência.

Felipe Alves já vinha sendo observado pela polícia, que o capturou no local do evento. De acordo com os militares o jovem vendia as drogas na festa e depois retornava a sua residência para pegar mais entorpecentes.

De posse do acusado foram encontrados uma quantia de dinheiro e 25 trouxinhas de maconha. As investigações apontaram que a droga ficava escondida no telhado da residência do acusado. Após a prisão Felipe Alves foi conduzido para a Delegacia Regional de Valença do Piauí.

Fonte: Vi agora