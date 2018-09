PM de Paulistana prende dois suspeitos de estelionato com coletes e documentos falsos

Nessa sexta-feira (28), a Força Tática do município de Paulistana, prendeu dois suspeitos de estelionato que estavam com documentos e uniformes falsos. Os homens foram interceptados em um veículo e junto com eles foram encontrados identificações funcionais falsas de agentes penitenciários, carteira com brasão de Agente Penitenciário e três coletes do Sistema Penitenciário, todos do estado da Bahia, além de dinheiro e cheques em branco em nomes de terceiros.

De acordo com as informações da PM-PI, a interceptação ao veículo em que os dois indivíduos estavam foi feita por volta das 12h40, nas imediações do Posto Fiscal da Secretaria de Fazenda no povoado Pipocas, na zona rural de Acauã, a 463 km de Teresina. Ao abordá-los, eles informaram que estavam se deslocando para a cidade de Paulistana, também localizada no sul do Piauí.

A polícia informou que o serviço de inteligência do 20° Batalhão da PM, que fica próximo a divisa do Piauí com Pernambuco, havia recebido informações da Polícia Militar do PE, de que em Rajada, distrito pernambucano da cidade de Petrolina, dois homens estariam praticando o crime de estelionato em comércios da localidade e que haviam iniciado deslocamento no sentido da divisa PE/PI. Com os suspeitos foram encontrados carteiras funcionais falsas de Agente Penitenciário do Estado da Bahia, folhas de cheques em branco em nome de terceiros, colete/jaleco do Sistema Penitenciário da Bahia, carteira com brasão de Agente Penitenciário, R$642 reais em dinheiro e dois celulares.

Após a abordagem, os suspeitos, objetos e as vítimas foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Afrânio (PE), para a realização dos procedimentos legais cabíveis.

Lyza Freitas (Com informações PM-PI)