PM de Picos prende acusado de roubo na zona rural de Aroeiras do Itaim

A Polícia Militar de Picos, prendeu na noite desta quarta-feira (07), no povoado Chapada dos Mirôs, município de Aroeiras do Itaim-PI, um homem identificado como Maurivan Macedo Monteiro, acusado de roubo.

Por volta das 12 horas a Força Tática recebeu uma denúncia de roubo ao mercadinho central, localizado no bairro Cohab, município de Picos. A Polícia iniciou diligências em busca de capturar o suspeito e por voltas das 19 horas foi informada por populares que um indivíduo com as mesmas características estava tentando vender um celular em um bar no povoado pitombeira, município de Aroeiras do Itaim-PI.

Logo em seguida a Polícia se deslocou até o município de Aroeiras e através de informações de populares, o suspeito foi localizado e preso no povoado Chapada dos Mirôs, zona rural do município.

Maurivan Macedo foi conduzido a DP para a tomada de medidas cabíveis.

Fonte: CidadesnaNet

Fotos: divulgação PM