PM de Picos prende suspeito de latrocínio em Goiás

A Polícia Militar de Picos prendeu nessa segunda-feira (27) um homem identificado como João Alves, mais conhecido como “Marcos Cigano”, em um posto de combustíveis no bairro Junco. Ele é foragido da Justiça, suspeito de cometer um latrocínio no Estado de Goiás.

De acordo com o comandante do 4º BPM, tenente-coronel Edwaldo Viana, após informação do Serviço de Inteligência, uma guarnição da PM foi acionada para abordar uma pick-up Saveiro Cross, 2015, de cor vermelha, em posto de combustíveis, situado no bairro Junco, pois havia fortes indícios que o condutor seria foragido da justiça. “Após a abordagem, a confirmação visual e com o mandado em mãos conduzimos o mesmo até a Central de Flagrantes para análise de documentos apresentados pelo acusado, que se dizia ser outra pessoa. Além do mandado de prisão em aberto, o acusado também responderá pelo crime de uso de documento falso”, informou o comandante.

João Alves é natural de Conceição do Piancó, Estado da Paraíba e ficava movimentando-se entre as cidades de Dom Expedito Lopes e Picos. O mandado de prisão está publicado no CNJ/BNMP (homicídio qualificado).

Segundo informe enviado pela Polícia Civil de Goianira, os indiciados utilizam nomes falsos e disfarces, mudam constantemente suas apresentações, possuem documentos falsos e armas de fogo.

