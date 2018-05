PM de Picos recaptura dois foragidos da Major César

A Polícia Militar de Picos recapturou, nessa terça-feira (15), mais dois foragidos da Penitenciaria Agrícola Major César. Foram recapturados Deusimar Patriarca de Jesus e Francenilton de Lima Evangelista.

A primeira prisão ocorreu em um trailer em frente a Unidade Escolar Marcos Parente. Em ronda ostensiva pelo bairro Ipueiras, os policiais receberam uma informação de que um foragido do sistema prisional, Deusimar Patriarca, estava no interior de um trailer. “Ao chegar ao endereço a guarnição realizou a abordagem e verificou a veracidade da denúncia. O mesmo foi conduzido para a penitenciária José de Deus Barros, em Picos”, informou o comandante do 4º BPM, tenente-coronel Edwaldo Viana.

A segunda prisão foi no bairro São José. Os policiais foram informados por populares que Francenilton de Lima estava no bairro e ao perceber a chegada da guarnição o mesmo empreendeu fuga, mas foi capturado e encaminhado para penitenciária José de Deus Barros.

