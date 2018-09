PM de Picos recaptura fugitivo pela segunda vez

No último sábado (22), por volta de 17h50min, policiais do 4° Batalhão de Polícia Militar, em Picos, recapturaram um foragido do sistema prisional piauiense. O acusado, Deusimar Patriarca de Jesus, foi localizado na Rua Nova e preso.

Segundo informações do boletim circular da PM, o serviço reservado acionou a Polícia que deslocou de imediato guarnições para o endereço citado. No local, o presidiário da Penitenciária Agrícola Major César foi reconhecido e detido.

Diante dos fatos, Deusimar Patriarca de Jesus foi encaminhado para a Central de Flagrantes para adoção dos procedimentos cabíveis. O mesmo foi transferido para a penitenciária José de Deus Barros.

Esta é pelo menos a segunda vez em 2018 que o fugitivo é recapturado na cidade de Picos. Em março deste ano, Deusimar Patriarca de Jesus, foi preso em um trailer próximo a Unidade Escolar Marcos Parente.

