PM de Picos registra primeira tentativa de homicídio em 2018

A Polícia Militar de Picos registrou neste final de semana a primeira tentativa de homicídio na cidade em 2018. O crime ocorreu no último sábado (6), por volta das 20h15, no bairro Morada do Sol. A polícia informou que populares acionaram uma guarnição da PM informando que um homem identificado…