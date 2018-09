PM é chamada para deter macaco armado na Paraíba

Um macaco mobilizou esforço policialpor estar armado com uma faca peixeira, no município de Teixeira, no sertão paraibano. De acordo com o portal Patos Online, ele estava com uma arma de 12 polegadas quando subiu no telhado de um restaurante, assustando clientes e trabalhadores da Serra de Teixeira, na região da Pedra do Tendó.

Além disso, o bicho teria tido um ataque de fúria, quebrado uma garrafa e ainda tomado duas doses de cachaça.

Apesar das tentativas de funcionários e vizinhos, o macaco, cujo nome é “Chico”, não desceu do telhado. Os moradores tiveram que acionar o 4º Batalhão dos Bombeiros Militares de Patos para intervir na situação. A ação envolveu três profissionais até que o animal fosse capturado.

VEJA VÍDEO!

Militares são chamados para deter macaco com peixeira, no Sert… Macaco com peixeira é detido por militares, no Sertão da Paraíba. Chico bebeu até cachaça! Entenda: http://diariode.pe/brlg Posted by CuriosaMente on Friday, February 12, 2016

