PM faz apreensão de papelotes de cocaína durante blitz em Picos

Policiais da Força Tática do 4º BPM (Batalhão da Polícia Militar), prenderam um acusado de tráfico de drogas, na véspera de Natal, na cidade de Picos. A prisão aconteceu durante uma abordagem na estrada que liga ao bairro Aroeira do Matadouro. O flagrante ocorreu próximo ao Bar Espaço Aberto, por volta das 17h00min deste domingo (24).

“O veículo Gol de cor vermelha estava sendo conduzido por Jaílson Inácio da Silva. Em virtude do mesmo já ter sido alvo em outra operação [24 Horas] relacionada ao tráfico de drogas a guarnição realizou uma busca minuciosa no veículo. Sendo encontrado no bolso de trás do banco do passageiro um pacote com 50 papelotes de cocaína”, relatou o Comandante do 4º BPM, Tenente-coronel, Edwaldo Viana.

Ainda segundo o militar, diante da situação de flagrância Jaílson foi conduzido a Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis. “Mais um traficante fora de circulação”, comemorou o Comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar.

Fonte: Portal O Povo







Foto: PM