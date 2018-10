PM prende acusado de arrombamento em Geminiano

Policiais militares lotados no grupamento de polícia do município de Geminiano prenderam nesta segunda-feira (22) um homem identificado por Hamilton Carlos da Rocha de 40 anos.

Ele reside no Centro da cidade e foi apontado como responsável pelo furto de 12 sacos de cimentos pertencentes ao senhor João Evangelista Sobrinho, também morador do município.

Para subtrair o material, Hamilton arrombou a residência da vítima, localizada ás margens da BR 407 no perímetro urbano do município. Ao tomar conhecimento do fato, a polícia deu início as diligências que culminou na sua prisão.

Hamilton Carlos, que já possui passagem na polícia por outros furtos, confessou o crime, ele foi encaminhado a Central de Fragrantes de Picos e responderá criminalmente por furto qualificado.

De acordo com tenente Nobre, comandante do GPM de Geminiano, todo material foi recuperado e restituído ao proprietário.

Fonte: GrandePicos