PM prende suspeitos de furtar Colégio Vidal de Freitas

Uma denúncia anônima levou na tarde desta quarta-feira (24), homens do 4º BPM (Batalhão da Polícia Militar), a dois jovens suspeitos de furtarem um restaurante no bairro Ipueiras e uma escola no bairro Bomba, na cidade de Picos.

De acordo com o Comandante do 4º BPM, Tenente-coronel, Edwaldo Viana, Rodrigo Araújo Sousa, de 21 anos, e Edicarlos Pacheco de Sousa, de 22 anos, foram presos no bairro Ipueiras.

Viana relatou que inicialmente a denúncia recebida pelo COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar), era a respeito da localização de uma dupla suspeita de arrombar um restaurante no bairro Ipueiras e furtar três botijões de gás e uma mesa de som do local.

Mas, ele informou que ainda durante a abordagem os suspeitos confessaram a prática de outro crime. “Os mesmos também confessaram que arrombaram um colégio da cidade [Unidade Escolar Polivalente Desembargador Vidal de Freitas] e furtaram uma central de ar e um retroprojetor multimídia”, completou o Comandante.

Rodrigo e Edicarlos também, segundo o Tenente-coronel, levaram os militares a um casal suspeito de ter adquirido alguns dos produtos furtados.

De posse de um homem identificado como Fabiano Lopes de Sousa, de 31 anos, os PM’s encontraram quatro botijões de gás, um retroprojetor e uma central de ar.

“Um dos receptadores, já era de conhecimento da polícia militar, comercializava drogas em seu bar localizado no bairro Bomba em frente aos colégios Marcos Parentes e Vidal de Freitas, onde foi encontrada também certa quantidade de drogas e várias notas em dinheiro trocado”, concluiu o Comandante do 4º BPM.

Fonte: O povo