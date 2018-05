Polícia apreende 22 kg de cocaína durante Operação Tiradentes em Jaicós

A Polícia Militar apreendeu 22 quilos de cocaína nessa sexta-feira (11) durante a Operação Tiradentes em Jaicós, Sul do Piauí. Uma pessoa foi presa após jogar a caixa com droga em um matagal na BR-407.

Segundo o coronel Márcio Oliveira, coordenador geral de operações da Polícia Militar, policiais da Força Tática montaram barreira na rodovia e ao abordar um veículo modelo Fiat Uno por volta das 17h30, o motorista arrancou com o veículo em alta velocidade. Eles iniciaram uma perseguição, mas logo o condutor perdeu o controle do carro e caiu no matagal.