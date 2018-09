Polícia apreende 5 kg de maconha e prende duas pessoas em flagrante em Picos

Dois homens, identificados apenas como Cícero e Ronivon, foram presos em flagrante nessa sexta-feira (14) no bairro Altamira, na cidade de Picos, com cinco quilos de maconha. De acordo com o delegado Jônatas Brasil, Ronivon foi pego com 1 kg de maconha e Cícero era dono da casa onde o resto da droga foi achada.

Inicialmente, as investigações chegaram até Ronivon, preso em flagrante por tráfico.

“Dando continuidade à diligência, a equipe de investigação se dirigiu, imediatamente após a abordagem a Ronivon, ao imóvel do qual ele havia saído portando a sacola com a substância entorpecente, onde foram localizados cinco tabletes de maconha, assim como pequenas porções da droga, uma pequena porção de crack, uma balança de precisão, um revólver calibre 38, uma arma de fabricação artesanal e várias munições”, explicou o delegado.

Jônatas voltou a destacar a situação deficiente da delegacia de Picos e os problemas de infraestrutura no local.

“As prisões e apreensões são oriundas do esforço contínuo da Polícia Civil na cidade de Picos, apesar da deficiência de efetivo e estrutura”, disse.

