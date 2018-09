A Força Tática da Polícia Militar em Paulistana apreendeu, no final da tarde desta sexta-feira (31), 501 pinos e cocaína. A droga tinha acabado de ser entregue aos receptadores e foi transportada em veículo que fazia transporte alternativo.

A polícia já vinha monitorando a prática através do serviço de inteligência, quando resolveu intensificar as abordagens aos veículos de transporte alternativo.

De acordo com a polícia, a droga foi entregue a dois indivíduos que estavam em uma motocicleta, modelo Bros. Eles iniciaram uma fuga quando perceberam a aproximação dos policiais. As equipes iniciarem um acompanhamento tático no perímetro urbano de Paulistana, mas sem sucesso.

Na fuga, a dupla abandonou a mercadoria. Segundo a polícia, os dois fugitivos já foram identificados pela PM. Após a apreensão, o material foi entregue na 12° Delegacia Regional de Polícia Civil em Paulistana.

Cidade Verde

A notícia Polícia apreende 518 pinos de cocaína em Paulistana apareceu primeiro em PORTAL RIACHAONET – O Portal de notícias da macrorregião de Picos.