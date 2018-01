Polícia apreende 80 papelotes de cocaína em Pio IX

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Durante abordagem realizada na PI que liga Fronteiras ao município de Pio IX, a polícia apreendeu na tarde dessa terça-feira (2), por volta das 16h, uma grade quantidade de entorpecentes. A operação foi realizada em conjunto com a Polícia Militar e Polícia Civil de Fronteiras e Pio IX.

A droga estava em posse de Jonathan Bezerra Lima, mais conhecido como “Nego Jonas”, que estava na companhia da sua namorada, identificada como Railani Rodrigues, e também foi presa durante a abordagem.

De acordo com o delegado Aureliano Barcelos, do município de Pio IX, os policiais encontraram 40 papelotes de cocaína em posse de “Nego Jonas” e ao irem com ele até Fronteiras encontraram mais 40 papelotes, totalizando 80 papelotes da droga.

O delegado informou ainda que ele trazia a droga de Fronteiras para vender em Pio IX e já estava sendo investigado pela polícia.







“Nego Jonas” estava na condicional. Ele havia sido preso em setembro de 2016 suspeito de assaltar o ônibus da empresa Guanabara, na BR 020, em Francisco Santos.