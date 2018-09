Polícia apreende carros usados por bandidos em assalto a banco no Piauí

Dois veículos, uma caminhonete modelo L200 Triton e um veículo HB20, foram apreendidos na tarde de sábado (15/09) por policiais do Grupamento da Polícia Militar do município de Cajueiro da Praia, litoral do Piauí.

Os dois veículos foram usados por uma quadrilha que recentemente trocou tiros com a polícia na região de Barras e também no assalto a Caixa Econômica Federal de Altos, sendo este último ocorrido em agosto deste ano, onde cerca de 10 bandidos fortemente armados explodiram a agência bancária, fizeram reféns e levaram montante em dinheiro. Os bandidos obrigaram os reféns a fazerem um “cordão” na tentativa de impedir aproximação dos policiais.

Caminhonete modelo L200 Triton (Crédito: Divulgação/Polícia Militar)

De acordo com informações do repórter Carlos Mesquista, correspondente da Rede Meio Norte em Parnaíba, a apreensão ocorreu após denúncia de que dois carros haviam sido abandonados nas imediações do Posto Fiscal, já na divisa do Piauí com o Ceará. De imediato, os policiais de Cajueiro da Praia se deslocaram e ao chegar ao local se depararam com os dois veículos.

Ainda segundo a polícia, os dois carros estavam sendo utilizados constantemente pelos criminosos. No local os policiais também apreenderam material usado para arrombar caixas eletrônicos, como bico de maçaricos, tocas, além de munições, luvas pretas e placas com numeração diferente, geralmente são trocadas pelos bandidos numa tentativa de dificultar o trabalho da polícia no processo de identificação.

Veículo modelo HB20 (Crédito: Divulgação/Polícia Militar)