Polícia apresenta vídeo que mostra abordagem de PMs que acabou na morte de menina de 9 anos

Foram divulgadas nesta quarta-feira (03/01) as imagens das câmeras de segurança de uma concessionária em Teresina, que mostram a ação de dois policiais militares ao abordarem o carro onde estava a família da menina Emilly Caetano, de 9 anos, morta com dois disparos de arma de fogo efetuados pela guarnição.

Pelas imagens, é possível ver que o carro estava devidamente parado quando ocorreram os disparos.

É visível ainda o desespero da dona de casa Daiani Caetano, mãe de Emilly, que desce do carro com uma criança de colo e com a filha mais velha, enquanto o marido e a outra filha estão desacordados, feridos à bala.

Evandro Costa, que dirigia o veículo, foi alvejado na cabeça e conseguiu sobreviver. Já Emilly, mesmo após passar por cirurgia no HUT, não resistiu aos ferimentos.

É possível ver o momento em que outros policiais chegam ao local, e a aproximação de curiosos. O desespero da irmã de Emilly é visível e angustiante. A mãe segura no colo o bebê de 8 meses, que por pouco não foi atingido pela bala que transfixou o braço de Daiani, que naquele momento nem mesmo havia percebido o ferimento.

As imagens serão usadas como provas no inquérito que vem sendo conduzido pela Delegacia de Homicídios.

VEJA O VÍDEO

Suspeitos não foram apresentados

Hoje a Polícia Civil informou ainda que a Polícia Militar não atendeu à requisição para que os dois policiais envolvidos na ação, presos no Presídio Militar, fossem apresentados para a coleta de depoimentos. À TV Cidade Verde, o secretário de Segurança Fábio Abreu negou qualquer tentativa de atrapalhar o trabalho da Delegacia de Homicídios.

A família também questiona a condução da investigação que vem sendo feita pela Corregedoria da PM, que não teria ainda ouvido a família e outras testemunhas da abordagem. Abreu também rebateu e disse que ainda há prazo para a coleta destes depoimentos.

Fonte: 180graus