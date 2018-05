Polícia Civil busca suspeito de homicídios na região de Picos

A investigação de homicídios registrados em Picos e região está começando a ganhar mais corpo. A Polícia Civil procura por mais um suspeito de cometer dois homicídios. Após ter sua prisão preventiva decretada, José Edivan de Sousa, conhecido como Zé Maguinho, é considerado pela polícia foragido desde o dia 23 de abril.

De acordo com o delegado Jonatas Brasil, a foto do suspeito foi divulgada no Facebook da polícia para que as população possa ajudar nas buscas. “A foto foi divulgada na manhã desta sexta-feira, 04. Contamos com a ajuda da população para trazer mais segurança. Edivan é investigado pelas mortes de Francisco João de Moura, conhecido como Tico, e Ednaldo Roldão. Os crimes aconteceram em abril do ano passado na cidade de Sussuapara”, disse o delegado.

A Civil chegou até Edivan, após a prisão Francisco de Assis da Silva, conhecido por Sidiga ou Frank, que tem envolvimento com crimes de pistolagem na região. Caso Edivan seja capturado está será a terceira prisão realizada pela Polícia Civil de Picos envolvendo crimes contra a vida. Para o delegado os três casos tem ligação direta.

“Ele já foi informado sobre o mandado de prisão. Estamos realizando investigações constantes e contamos com o apoio da população para nos passar informações relevantes sobre o caso. Quem quiser contribuir é só ligar ou até mesmo mandar mensagens através do whatsapp (89) 98803-6567”, explicou Jonatas.