Polícia Civil cumpre mandados de feminicídios no Piauí

Nesta sexta-feira (23/08), a Polícia Civil do Piauí participa da ‘Operação Cronos’, que é de iniciativa do Ministério da Segurança Pública em parceria com o Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil, com o objetivo de combater os homicídios e feminicídios (tentados e consumados) em todo Brasil.

No Piauí serão cumpridos Mandados de Prisão em Teresina e demais cidades do interior do estado, relacionados a homicídios, feminicídios e violência doméstica. Também serão verificados nos endereços de vítimas de violência doméstica, o devido cumprimento de medidas protetivas, sendo mais de 100 fiscalizações relativas a estes cumprimentos em todo Piauí. A Operação Cronos acontecerá durante todo o dia, estando agendada entrevista coletiva na sede da Delegacia Geral, para que sejam repassados os dados parciais da operação. (Crédito: Reprodução) Fonte: Ascom

