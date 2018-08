Polícia Civil de Pio IX prende pistoleiro condenado a 100 anos

Com apoio da Polícia Civil da cidade cearense de Tauá, foi preso na manhã desta quinta-feira (23/08/18), o homem identificado como Francisco Elimario de Araújo Feitosa, vulgo Mato Grosso. O mesmo é condenado a quase cem anos de prisão por crimes de pistolagem. Mato grosso matou 4 pessoas da mesma família nas cidades de Pio IX e Aiuaba, no Ceará e estava foragido. A prisão foi fruto do trabalho conjunto das polícias do Piauí e do Ceará e de grande importância tendo em vista que o indivíduo é de alta periculosidade e condenado por diversos homicídios.

Crimes de ‘Mato Grosso’

Francisco Elimário matou Raimundo Alves Sobrinho no Parque de Exposição de Pio IX, quando era realizada uma exposição de caprinos e ovinos. No momento dos disparos, ele feriu também o operário Dárcio Alencar e foi preso em flagrante.

Na época, ele tentou evitar a especulação de que o crime teria sido praticado por encomenda, afirmando que tinha discutido com a vítima e ela teria tentado lhe matar, mas essa tese não resistiu às investigações que provou ter sido crime de pistolagem.

No ano de 2004, ‘Mato Grosso’ assassinou com disparos de arma de fogo, o operário Antônio Jacinto Sobrinho Filho, irmão de Raimundo Alves. O assassinato ocorreu na zona rural de Pio IX, quando a vítima se deslocava de sua propriedade e ao parar a moto que conduzia para uma pessoa descer e abrir uma cancela, foi morto.

Na localidade Bom Nome, em Uiuaba (CE), ele assassinou os irmãos “Juleuci” “Juleidi”, Eles eram da cidade de Pio IX e trabalhavam na cidade cearense.

Outra prisão

A polícia civil de Pio IX também prendeu na cidade de Jeremoabo/BA, com a apoio da policia civil local, o homem identificado como Laudeir Vitorino da Silva. O mesmo é condenado por assalto a ônibus e associação criminosa na cidade de Pio IX.