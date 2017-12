Polícia Civil deflagra segunda fase da operação PC 24h no Piauí; 32 pessoas já foram presas

A Polícia Civil iniciou nesta quinta-feira (14), às 06h, a segunda etapa da Operação PC 24H em todo o Piauí, dando continuidade as atividades para a prevenção de crimes durante as festividades de fim de ano. Até as 7h20, 32 duas pessoas já haviam sido presas, 16 delas no interior. As ações seguem até a manhã de sexta-feira (15).

A operação PC 24h faz parte de operação nacional denominada Operação PC 27, onde mais 26 estados realizam simultaneamente operações de repressão qualificada, com cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão para: prevenção e repressão de crimes de homicídio e lesão corporal; prevenção e repressão ao tráfico e consumo de drogas ilícitas; prevenção e repressão aos crimes contra o patrimônio; repressão aos crimes de porte ou posse ilegal de armas de fogo; prevenção e repressão aos crimes de trânsito e prevenção e repressão a crimes ambientais e perturbações da paz pública.

De acordo com a Secretaria de Segurança do Piauí, a operação conta com o apoio das Polícias Militar e Rodoviária Federal e participação de 500 policiais civis de 28 delegacias regionais, 25 Distritos Policiais e 15 Especializadas.

Além dos mandados, durante todo dia, serão feitas ações de fiscalizações como blitzen. As equipes também realizam o trabalho de abordagem no centro da capital dando dicas de segurança nesse período de maior movimento no comércio.

Durante a noite os policiais farão fiscalizações em estabelecimentos, onde há presença de menores com bebidas alcóolicas, com apoio do Conselho Tutelar, além de fiscalização com equipes da Delegacia de Direitos Humanos, Delegacia de Meio Ambiente e divulgação do aplicativo Salve Maria, no combate a violência doméstica.

Os nomes dos presos divulgados pela polícia são:

Raíssa Bruna de Araújo Silva – Tráfico de drogas;

Francisco José Ferreira da Silva – Estupro de Vulnerável;

James Augusto Rodrigues de Sousa – Porte ilegal de arma de fogo;

Gilberto da Silva Alves – vários homicídios, tráfico de drogas e assalto aos Correios;

José Flávio Isaías Oliveira – roubo;

Luciano Bruno Machado de Mesquita – roubo;

Antônio Carlos Vieira da Silva – roubo;

Márcio Araújo Ramos da Silva – Roubo;

Michel Clóvis de Sousa – preso com crack;

Francisco das Chagas Pereira da Silva – tentativa de feminicídio.

