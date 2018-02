Polícia de Picos apreende papelotes de crack e cocaína no Morro da Macambira

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

A Polícia Militar de Picos apreendeu, na noite dessa quinta-feira (1º), por volta das 19h, papelotes de crack e cocaína. O ponto de vendas de entorpecentes foi desarticulado na Rua Francisco José de Araújo, no Morro da Macambira.

A polícia apreendeu 30 invólucros de crack e cocaína que estavam em posse de Isaac Araújo dos Santos. Além de uma quantia de R$ 60.

Segundo o comandante do 4º BPM, tenente-coronel Edwaldo Viana, em rondas ostensivas os policiais notaram uma atitude suspeita de Isaac que estava na calçada de sua residência e ao realizarem abordagem encontraram um cigarro de maconha na carteira e próximo do suspeito, embaixo do telhado, a droga em uma embalagem plástica.







(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Isaac foi conduzido a Central de Flagrantes para serem realizados os procedimentos cabíveis.