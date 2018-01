Polícia de Picos cumpre mandado e prende foragido da Major César

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

A Polícia Militar de Picos prendeu, nessa quinta-feira (18), mais um foragido da Colônia Agrícola Major César, localizada em Teresina. A PM cumpriu um mandado de busca e apreensão contra Frank Filho Martins Passos. Ele foi preso na Rua Jardins Paris, no bairro Catavento, em Picos.

O mandado foi expedito pelo juiz da Vara das Execuções Penais da Comarca de Teresina, José Vidal de Freitas Filho.

O comandante do 4º BPM, tenente-coronel Edwaldo Viana, informou que no momento da prisão Frank foi flagrado com drogas e munições. “A equipe da 1ª Companhia do 4º BPM obteve êxito e também somou ao desarticular em flagrante o desmanche de veículos no local”, completou.







Uma mulher, identificada como Elizomar Pereira dos Santos, estava na companhia de Frank no momento da prisão e também foi levada a Central de Flagrantes para serem tomadas as providências cabíveis.