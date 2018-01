Polícia de Picos prende casal e apreende drogas em ação contra tráfico

Na noite desta terça-feira, 09, a Polícia Militar obteve êxito em uma ação contra o tráfico de drogas na cidade de Picos. A PM chegou ao local através do trabalho realizado pelo seu serviço de inteligência, que já monitorava a área há algum tempo. De acordo com o comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar,…