Polícia de Picos prende quadrilha suspeita de falsificar cartelas de bingos

A Polícia Militar de Picos prendeu nesta segunda-feira (5) seis homens suspeitos de praticarem crime de estelionato em Picos e região. De acordo com a polícia, o bando falsificava cartelas de bingos.

Com o grupo, a polícia encontrou carimbos, cartelas, aparelhos celulares, um carro modelo Onix, de cor branca e placa PIO-5109 e uma motocicleta modelo Honda FAN 125, de cor prata e placa PIJ- 9942.

O comandante do 4º BPM, tenente-coronel Edwaldo Viana, informou que o bando faz parte de uma quadrilha interestadual, que atuava nos estados do Piauí, Maranhão e Ceará. “Falsificavam as cartelas e ganhavam todos os prêmios. O último foi sábado em um balneário aqui em Picos, onde já tinham ganho o prêmio de uma moto zero e em outras cidades ganharam até carros”, disse.

Os seis homens foram encaminhados à Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis. Até o momento, a polícia identificou três dos integrantes da quadrilha, são eles: Ismael Holanda Rocha; Evaldo Alves da Silva e Clebson Lima Silva.

