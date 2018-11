Em cumprimento a um mandado de prisão, a Polícia Militar de Picos, em parceria com a Polícia Civil, prendeu na noite dessa quarta-feira (31) um homem identificado como José Mota, mais conhecido como “Ronivon”, suspeito de praticar um latrocínio no município de Vila Nova do Piauí. O acusado foi preso em um supermercado no bairro Boa Sorte, em Picos.

Segundo o comandante do 4º BPM, tenente-coronel Ewaldo Viana, o mandado de prisão era relativo a um latrocínio cometido na localidade Serra do Provísio II, zona rural de Vila Nova do Piauí.

José Mota foi conduzido a Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis.

Outra prisão

Viana informou ainda que outro suspeito de praticar o crime foi preso na localidade KM 87, em Francisco Santos. Trata-se de Edimar Francisco de Oliveira, que é mais conhecido como “Mainha”. A prisão ocorreu no início da manhã desta quinta-feira (1º).

O crime

O latrocínio ocorreu no último dia 2 de março na localidade Serra do Provísio II, zona rural de Vila Nova do Piauí. Pelo menos três homens armados e encapuzados adentraram na residência de um casal de idosos e durante o assalto atiraram no neto das vítimas, identificado como João Paulo de Sousa, de 25 anos. O jovem passou 18 dias internado, mas não resistiu e acabou falecendo.

A notícia Polícia de Picos prende suspeito de latrocínio em Vila Nova do Piauí apareceu primeiro em PORTAL RIACHAONET – O Portal de notícias da macrorregião de Picos.